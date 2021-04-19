Переговоры по Донбассу завершились безрезультатно

Трехчасовые переговоры политических советников лидеров стран «нормандской четверки» завершились безрезультатно, сообщил источник «Интерфаксу».

Сообщается, что по инициативе российской стороны в первую очередь обсуждался раздел кластеров о соблюдении перемирия. К обсуждению других вопросов урегулирования участники не приступили.

Собеседник агентства пояснил, что конкретные предложения Москвы о предотвращении эскалации перестрелок и способах привлечения к ответственности виновных натолкнулись на обструкцию со стороны Киева. «Представители Германии и Франции вместо конкретных решений предложили безадресное декларативное политическое заявление о приверженности режиму прекращения огня», — сообщил источник.

Он отметил, что позиции Франции, Германии и Украины свидетельствуют о явном стремлении к дальнейшему затягиванию переговоров даже ценой жертв и разрушений в Донбассе.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Россия должна вести себя прозрачно в военных вопросах, воздерживаться от провокаций и сотрудничать с Украиной. По его словам, Германия и Франция продолжат прилагать усилия для полной реализации Минских соглашений, поскольку украинский конфликт можно решить только таким образом.

С конца марта в зоне вооруженного конфликта в Донбассе наблюдается резкое ухудшение ситуации, стороны отмечают усиление обстрелов и концентрацию военной техники на линии соприкосновения. В связи с этим Украина обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе, так как считает ее ответственной за конфликт. Переговоры в рамках Трехсторонней группы по Донбассу зашли в тупик.