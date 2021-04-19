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Германия призвала Россию сотрудничать с Украиной

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Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Россия должна вести себя прозрачно в военных вопросах, воздерживаться от провокаций и сотрудничать с Украиной. К этому призвал глава МИД Германии Хайко Маас, выступая в Берлине. Его речь передает РИА Новости.

«Москва должна перейти от провокаций к сотрудничеству. Я могу только вновь заявить: территориальная целостность Украины не ставится под сомнение. Это вновь проявилось в переговорах с украинским коллегой. Вместе с Францией мы продолжим прилагать усилия в "нормандском формате" по полной реализации минских соглашений, потому что украинский конфликт можно решить только так», — заявил дипломат.

В том же выступлении Маас оценил, насколько остается актуальным нормандский формат — по его словам, он вполне подходит для урегулирования ситуации, однако неясно, когда в следующий раз состоится встреча «четверки» и удастся ли ей найти решение.

С конца марта в зоне вооруженного конфликта в Донбассе наблюдается резкое ухудшение ситуации, стороны отмечают усиление обстрелов и концентрацию военной техники на линии соприкосновения. В связи с этим Украина обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе, так как считает ее ответственной за конфликт. Переговоры в рамках Трехсторонней группы по Донбассу зашли в тупик.

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