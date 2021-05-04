У Порошенко нашли купленные через офшоры произведения Репина и Дали

У бывшего президента Украины Петра Порошенко нашли купленные через офшоры предметы роскоши. Среди них дорогая мебель, а также скульптура Сальвадора Дали «Длинноногий слон» и картина Ильи Репина «Казаки на Черном море». Об этом сообщается на сайте Центра по исследованию коррупции и организованной преступности.

По данным расследователей, бывший украинский лидер тайно контролировал деятельность шести офшорных компаний, через которые проводили сделки на миллионы долларов. Среди них числятся покупки роскошной мебели для дома семьи Порошенко, а также редких произведений искусства.

Например, как сообщается на сайте журналистского проекта, бывший президент Украины и его жена Марина Порошенко с 2009 по 2012 год купили итальянскую мягкую мебель класса люкс на сумму более 100 тысяч долларов. Сделку оформляли через компания Vernon Holdings, базирующуюся на Британских Виргинских островах. В 2019 году выяснилось, что контролировал эту организацию Порошенко.

Экс-лидер Украины уже фигурирует в уголовных делах о легализации преступных доходов через офшоры, отмывании украденных денег, попытке конституционного переворота и незаконных действиях в отношении Приватбанка. По большинству из них он проходит свидетелем.