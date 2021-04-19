У Коломойского нашли в собственности заводы и деловые центры на территории США

Журналисты американского издания Pittsburgh Post-Gazette нашли в собственности у украинского предпринимателя Игоря Коломойского 13 сталелитейных заводов, четыре офисных центра и отель на территории США. Свое расследование они опубликовали под заголовком «Грязные доллары».

В публикации утверждается, что олигарх приобрел новые активы на средства, незаконно выведенные из Приватбанка в конце 2000-х годов, речь идет о сотнях миллионов долларов. «Он и его партнеры приобрели почти два десятка объектов, в том числе четыре офисные башни в центре Кливленда и отель на 484 номера с видом на набережную, что стало основой его империи», — говорится в расследовании.

Как сообщают журналисты, бизнесмен приобрел заводы через теневые схемы, в частности, к моменту покупки большинство из них уже были закрыты из-за нарушений налогового законодательства или техники безопасности. Новые доказательства причастности Коломойского к отмыванию денег, в том числе банковские записи и электронные письма, были переданы американским правоохранителям.

«Иностранный оператор — объект расследования коррупции в его собственной стране — может заявить о своих правах на сталелитейную промышленность США в то время, когда она считается жизненно важной для национальной безопасности», — добавили авторы расследования. Отмечается, что сам Коломойский комментировать обвинения отказался.

Минюст США с августа прошлого года ведет судебное разбирательство, касающееся приобретения Коломойским и его деловым партнером Геннадием Боголюбовым недвижимости в штатах Кентукки и Техас. Утверждается, что бизнесмены вывели миллиарды долларов из Приватбанка с 2008 года и до его национализации в 2016-м, и эти деньги пошли на покупку недвижимости.

5 марта Вашингтон объявил, что ввел санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского и запретил ему въезд в страну. Решение связано с его коррупционной деятельностью в период, когда он был губернатором Днепропетровской области при президенте Петре Порошенко. Кроме того, в США опасаются, что Коломойский и сейчас может «подрывать демократические процессы».

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