МВД Украины пригрозило штрафом за георгиевскую ленту

Министерство внутренних дел Украины в канун Дня Победы напомнило, что за использование советской символики предусмотрена административная и уголовная ответственность. Об этом пишет ТАСС.

В заявлении подчеркивается, что на Украине «действует запрет на использование символики тоталитарных режимов».

Так, за изготовление и распространение коммунистической символики предусмотрена уголовная ответственность — лишение свободы на срок до пяти лет. Кроме того, в МВД пригрозили штрафом за ношение, «изготовление и пропаганду» георгиевской ленты в размере от 850 до 2550 гривен (от 32 до 96 долларов).

С 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.