Найден способ заставить людей слушаться роботов

Канадские ученые выяснили, что люди более охотно слушаются равных себе по статусу роботов

Робот имеет больше шансов убедить человека в ходе социального взаимодействия, если будет разговаривать с ним на равных. К таким выводам пришли канадские исследователи, найденный ими способ взаимодействия роботов с людьми описан в статье, опубликованной в журнале Science Robotics.

В эксперименте ученых из Университета Торонто при прохождении 32 добровольцами серии упражнений человекоподобный робот Пеппер пытался заставить их послушаться себя и изменить свои решения. Некоторым участникам исследования Пеппера представляли как фигуру с формальным авторитетом — экспериментатора, с которым только и взаимодействовали люди. В другом случае в качестве экспериментатора выступал один из авторов исследования, а робота представляли как равного по статусу помощника в выполнении заданий.

Каждый из участников проходил серию упражнений двумя способами: один раз робот предлагал для их выполнения финансовое вознаграждение, во второй — налагал штрафы за неправильные ответы. Это, по задумке исследователей, должно было помочь выяснить влияние позитивного и негативного действительного авторитета у Пеппера.

Выяснилось, что робота более охотно слушали, когда он выступал в роли равного по статусу — в отличие от подобных взаимодействий между людьми. По мнению исследователей, это объясняется тем, что люди не готовы признавать за роботами легитимный авторитет. Кроме того, многие люди — преимущественно мужчины — опасаются обладающего властью робота.

Ранее итальянские исследователи показали, что взгляд человекоподобного робота заставляет человека при принятии решений прилагать больше умственных усилий — для того, чтобы предположить следующий шаг робота или же заставить себя перестать отвлекаться.