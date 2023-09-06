Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:20, 6 сентября 2023Наука и техника

Платформа «Курганец-25» получила доработанное шасси

«Курганмашзавод»: шасси «Курганец-25» доработали для повышения надежности

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Гусеничная боевая платформа «Курганец-25» получила доработанное шасси для повышения надежности и упрощения эксплуатации. Об этом заместитель исполнительного директора по гособоронзаказу и военно-техническому сотрудничеству «Курганмашзавода» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» «Ростеха») Роман Хромов сообщил РИА Новости.

«Опытно-конструкторская работа не завершена. Идут испытания. В свое время возникли дополнительные требования госзаказчика, и машина была переконфигурирована. То есть те образцы, которые были в первый раз показаны на параде в 2015 году, и та машина, которая сейчас проходит испытания, — это не совсем одно и то же», — сказал он.

Хромов отметил, что прежде всего изменения коснулись шасси машины, поскольку потребовались мероприятия по повышению его надежности, а также упрощению эксплуатации и обслуживания.

Материалы по теме:
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»: какое оружие получит армия России в 2023 году?
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»:какое оружие получит армия России в 2023 году?
23 января 2023
Противотанковые ракетные комплексы: на что способны ПТРК и почему их называют убийцами бронетехники?
Противотанковые ракетные комплексы:на что способны ПТРК и почему их называют убийцами бронетехники?
3 апреля 2023

Перспективную среднюю платформу разрабатывает Специальное конструкторское бюро машиностроения совместно с «Курганмашзаводом». На ней планируют создать несколько машин, включая бронетранспортер и боевую машину пехоты, которые демонстрировали на параде Победы на Красной площади. Считается, что БМП с передним расположением двигателя весит около 25 тонн. Машина может нести комплекс активной защиты и динамическую защиту. В арсенал БМП входит пулемет, автоматическая пушка и противотанковый комплекс «Корнет».

В августе в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что новая российская БМП «Манул», разработанная специалистами «Курганмашзавода», получит более мощный двигатель УТД-32Т. Силовой агрегат расположен в передней части машины.

Что думаешь? Оцени!
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости

    Румыния предупредила о серьезных последствиях в связи с падением беспилотника

    В США раскрыли ключевую проблему ВСУ

    Российский «Гонец» установил рекорд по продажам абонентского оборудования

    Названа средняя стоимость студии в Москве после роста цен

    Стали известны детали ухода итальянского фигуриста от Тутберидзе

    Доллару предрекли резкое укрепление к рублю

    Жителя Швеции осудят в России за фальсификацию брачного договора

    Доктор Мясников перечислил причины обильного выпадения волос

    В Греции экипаж парома сбросил опоздавшего пассажира под винты и попал на видео

    Западные страны отказались реагировать на подорожание российской нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости