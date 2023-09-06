«Курганмашзавод»: шасси «Курганец-25» доработали для повышения надежности

Гусеничная боевая платформа «Курганец-25» получила доработанное шасси для повышения надежности и упрощения эксплуатации. Об этом заместитель исполнительного директора по гособоронзаказу и военно-техническому сотрудничеству «Курганмашзавода» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» «Ростеха») Роман Хромов сообщил РИА Новости.

«Опытно-конструкторская работа не завершена. Идут испытания. В свое время возникли дополнительные требования госзаказчика, и машина была переконфигурирована. То есть те образцы, которые были в первый раз показаны на параде в 2015 году, и та машина, которая сейчас проходит испытания, — это не совсем одно и то же», — сказал он.

Хромов отметил, что прежде всего изменения коснулись шасси машины, поскольку потребовались мероприятия по повышению его надежности, а также упрощению эксплуатации и обслуживания.

Перспективную среднюю платформу разрабатывает Специальное конструкторское бюро машиностроения совместно с «Курганмашзаводом». На ней планируют создать несколько машин, включая бронетранспортер и боевую машину пехоты, которые демонстрировали на параде Победы на Красной площади. Считается, что БМП с передним расположением двигателя весит около 25 тонн. Машина может нести комплекс активной защиты и динамическую защиту. В арсенал БМП входит пулемет, автоматическая пушка и противотанковый комплекс «Корнет».

В августе в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что новая российская БМП «Манул», разработанная специалистами «Курганмашзавода», получит более мощный двигатель УТД-32Т. Силовой агрегат расположен в передней части машины.