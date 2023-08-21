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12:03, 21 августа 2023Наука и техника

Российской БМП «Манул» пообещали более мощный двигатель

«Высокоточные комплексы»: БМП «Манул» получит более мощный двигатель

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Новая российская боевая машина пехоты (БМП) «Манул», разработанная специалистами «Курганмашзавода», получит более мощный двигатель, пообещали в холдинге «Высокоточные комплексы» в беседе с РИА Новости.

Там отметили, что основой для создания платформы БМП «Манул» стала БМП-3М «Драгун», которую впервые показали на форуме «Армия-2015».

«В изделии изначально закладывался запас на возможное увеличение бронирования и полезной нагрузки, а варианты модернизации позволят расширить спектр ее применения. Машину планируется оснастить более мощным двигателем УТД-32Т, размещаться он будет в передней части. Это обеспечит удобный вход в БМП экипажу и десанту через заднюю аппарель, облегчит загрузку боеприпасов и грузов», — сообщили в холдинге.

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Также в «Высокоточных комплексах» отметили, что на базе «Манула» могут появиться разведывательные и командные машины, самоходные артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, бронетранспортеры и другие машины. Там подчеркнули, что после завершения разработки и испытаний начнется серийное производство БМП.

Ранее в августе в «Высокоточных комплексах» сообщили, что «Манул» может получить боевой модуль «Эпоха» с пушкой калибра 57 миллиметров. Он позволит БМП на большой дистанции гарантированно поражать аналогичную технику противника.

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    Даниил Иринин
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