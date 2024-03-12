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15:51, 12 марта 2024Наука и техника

Российские снаряды смогут обнаруживать бронетехнику

НПО «Импульс» разработало обнаружитель для самоприцеливающихся боевых элементов

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Специалисты Научно-производственного объединения (НПО) «Импульс» разработали координатор для самоприцеливающихся боевых элементов нового поколения, которые смогут обнаруживать бронетехнику. Это следует из описания к патенту, передает ТАСС.

«Одним из основных узлов таких элементов является координатор (обнаружитель) цели, предназначенный для селекции цели на фоне подстилающей поверхности и выдачи команды на ее поражение. (...) Полезная модель относится к военной технике, а именно к координаторам (обнаружителям) цели самоприцеливающихся боевых элементов, и может быть использована при разработке самоприцеливающихся боевых элементов нового поколения», — говорится в документе.

Отмечается, что разработанная полезная модель направлена на решение проблемы обнаружения координатором бронетехники на фоне подстилающей поверхности с высокими отражательными свойствами и в условиях активно-пассивных помех. Разработчики подчеркнули, что испытания макетного образца и математическое моделирование подтвердили возможность решения проблемы. Боевые элементы могут применяться в артиллерийских и реактивных снарядах.

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      Даниил Иринин
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