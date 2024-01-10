Россия начнет производство супероружия будущего

«Ростех»: серийное производство авиабомбы «Дрель» начнется в 2024 году

Серийное производство планирующей авиабомбы «Дрель» для целей специальной военной операции (СВО) начнется в 2024 году. Об этом ТАСС сообщили в госкорпорации «Ростех».

В компании уточнили, что оружие прошло все определенные заказчиком испытания, а в настоящее время ведется разработка линейки боевых частей под нее. «Информация об использовании изделий в зоне СВО является закрытой. В 2024 году запланировано изготовление первой серийной партии авиабомбы», — сказали в госкорпорации.

В июне 2021 года в публикации американского журнала The National Interest планирующая бомба «Дрель» была признана новым российским супероружием, которое станет «идеальным при использовании против перемещающегося врага».

По данным издания, изделие будет представлять собой кассетную планирующую малозаметную бомбу, управляемую глобальной навигационной спутниковой системой ГЛОНАСС. Ее масса превысит 500 килограммов. Радиус действия — от 30 до 50 километров. Каждая «Дрель» будет содержать 15 самонаводящихся боевых элементов и оснащаться системой идентификации «свой-чужой» и средствами радиоэлектронного противодействия.