В США российскую «Дрель» признали супероружием будущего

Планирующая бомба «Дрель» может стать новым российским супероружием, признает The National Interest. Американский журнал называет ее «идеальной при использовании против перемещающегося врага».

«Это кассетная планирующая малозаметная бомба, управляемая ГЛОНАСС [глобальная навигационная спутниковая система — прим. «Ленты.ру»]. Ее масса — больше 500 килограммов, радиус действия — от 30 до 50 километров», — пишет издание.

Журнал напоминает, что каждая «Дрель» содержит 15 самонаводящихся боевых элементов и оснащена, в частности, системой идентификации «свой-чужой» и средствами радиоэлектронного противодействия. В издании отметили экономичность данного российского оружия по сравнению с ракетным вооружением.

The National Interest выпустил материал в ответ на июньское заявление главы холдинга «Технодинамика» Игоря Насенкова, согласно которому испытания «Дрели» могут завершиться в 2022 году.

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В мае 2021 года вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что российская армия получит «Дрель» в 2021 году.

В октябре 2018 года генеральный директор «Техмаша» Владимир Лепин сказал, что устройство «Дрели» учитывает риск непопадания в цель.

Российская унифицированная планирующая бомбовая кассета «Дрель» (ПБК-500У СПБЭ-К) была представлена в 2015 году. С 2016 года проходит испытания на полигонах. Авиабомба способна планировать без захода в зону активной противовоздушной обороны и снабжена управляемыми элементами, которые на конечном маршруте своего движения корректируются, обеспечивая поражение выбранных целей.