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20:37, 8 апреля 2024Бывший СССР

Появилось видео уничтожения склада тяжелых дронов ВСУ в Запорожье

МО показало видео уничтожения склада тяжелых дронов ВСУ в Запорожье

Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили склад тяжелых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и цех по их производству Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожье. Соответствующее видео показало российское Министерство обороны (МО).

Как сообщили в оборонном ведомстве, объекты поразили ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

Ранее в МО России объяснили, что атаку на склад с дронами провели в ответ на попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударить по российским объектам нефтегазовой отрасли и энергетики с помощью БПЛА большой дальности.

8 апреля назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщал, что в подконтрольном ВСУ Запорожье был поврежден промышленный объект. В тот же день стало известно о мощном взрыве в городе.

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      Кристина Есикова
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