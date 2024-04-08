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13:07, 8 апреля 2024Бывший СССР

Мощный взрыв прогремел в центре Запорожья

Рогов: мощный взрыв прогремел в центре Запорожья
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Мощный взрыв прогремел в центре подконтрольного Украине Запорожья. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Как рассказал Рогов, в Запорожье раздался объемный взрыв. Наиболее громко он ощущался в центре города.

«На месте прилёта поднимается столп дыма», — рассказал политик. По его информации, после взрыва в городе началась воздушная тревога.

Ранее в Харькове начались отключения света из-за удара по транзитной подстанции «Лосево». Объект находится в непосредственной близости от промышленных предприятий, в частности Харьковского тракторного завода.

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      Юрий Леонов
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