Рогов: мощный взрыв прогремел в центре Запорожья

Мощный взрыв прогремел в центре подконтрольного Украине Запорожья. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Как рассказал Рогов, в Запорожье раздался объемный взрыв. Наиболее громко он ощущался в центре города.

«На месте прилёта поднимается столп дыма», — рассказал политик. По его информации, после взрыва в городе началась воздушная тревога.

Ранее в Харькове начались отключения света из-за удара по транзитной подстанции «Лосево». Объект находится в непосредственной близости от промышленных предприятий, в частности Харьковского тракторного завода.