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10:28, 8 апреля 2024Бывший СССР

В Харькове начались отключения света из-за удара по подстанции

В Харькове начались отключения света из-за удара по подстанции «Лосево»

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/ Reuters

В Харькове в результате удара поражена транзитная подстанция «Лосево», в городе начались отключения света. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых ведомствах.

Как сообщается, российские военные нанесли удар по подстанции, находящейся в восточной части города. Объект находится в непосредственной близости от промышленных предприятий, в частности Харьковского тракторного завода.

«Свет снова погас по всему городу. Остановлено метро», — сообщил собеседник агентства.

24 марта мэр Харькова Игорь Терехов в эфире украинского телемарафона заявил о повреждении всех подстанций и ТЭЦ в городе. Он отказывался называть точные сроки восстановительных работ.

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      Юрий Леонов
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