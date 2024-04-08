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15:59, 8 апреля 2024Бывший СССР

В Запорожье поврежден промышленный объект

Глава ОВА Федоров: в Запорожье поврежден промышленный объект
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В подконтрольном Украине городе Запорожье поврежден промышленный объект. Об этом сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Федоров заявил, что российские войска вновь нанесли удар по промышленному объекту в городе. «Последствия ракетной атаки уточняются», — написал глава Запорожской ОВА.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о мощном взрыве в Запорожье. По его информации, объемный взрыв наиболее громко ощущался в центре города, а после взрыва началась воздушная тревога.

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      Юрий Леонов
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