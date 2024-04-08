Армия России нанесла удар «Искандером» по цеху сборки тяжелых дронов ВСУ

Минобороны: по цеху сбора тяжелых украинских БПЛА и их складу нанесен удар

Армия России нанесла удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по цеху сборки тяжелых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Удар был нанесен по производству, находящемуся в городе Запорожье. В результате был уничтожен не только сам цех по производству тяжелых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), но и склад готовой продукции, отметили в военном ведомстве.

Атака была произведена в ответ на попытки украинских войск атаковать объекты нефтегазовой отрасли и энергетики России с помощью БПЛА большой дальности, подчеркнули в Минобороны.

В начале апреля ВСУ впервые с начала специальной военной операции атаковали Татарстан. На опубликованной записи, снятой в особой экономической зоне «Алабуга», видно летательный аппарат, внешне похожий на легкомоторный самолет. Помимо этого, в России сразу обратили внимание на возросшую дальность действия примененных Украиной средств поражения.