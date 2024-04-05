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09:29, 5 апреля 2024Наука и техника

Минобороны России получило партию «уничтожителей» американских Bradley

«Ростех» поставил Минобороны России очередную партию БМП-3

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Государственная корпорация «Ростех» поставила Министерству обороны России очередную партию боевых машин пехоты 3-го поколения (БМП-3). Об это сообщает РИА Новости.

«Уничтожители» американских боевых машин Bradley российское военное ведомство получило от «Курганмашзавода» холдинга «Высокоточные комплексы». Поставка техники осуществляется в рамках выполнения государственного оборонного заказа.

В марте польское издание Defence24 заметило, что Вооруженные силы России в зоне специальной военной операции (СВО) стали чаще применять БМП-3 в качестве штурмовых орудий для ведения огня с закрытых огневых позиций.

В феврале госкорпорация сообщила, что российские БМП-3 эффективно поражают американские Bradley в зоне проведения СВО.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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