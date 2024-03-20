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00:10, 20 марта 2024Наука и техника

В Польше рассказали о новой роли российских БМП-3

Defence24: российские БМП-3 стали использовать как штурмовое орудие

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вооруженные силы России стали чаще применять боевые машины пехоты БМП-3 в качестве штурмовых орудий для ведения огня с закрытых огневых позиций. О новой роли российских БМП рассказали в публикации польского издания Defence24.

«По имеющимся данным, российские военнослужащие, входящие в состав 1-й гвардейской танковой армии, использовали БМП-3 для поддержки пехоты, ведя непрямой и прямой огонь по украинским позициям. Сообщается, что рекордное расстояние, на которое был произведен точный выстрел при ведении непрямого огня БМП-3, составил четыре километра», — говорится в материале.

Отмечается, что такой результат обеспечивает орудие калибра 100 миллиметров, способное использовать осколочно-фугасные снаряды для эффективного поражения легких укреплений и живой силы противника. По словам автора, БМП-3 выполняют задачи, которые в годы Великой Отечественной войны выполняли советские самоходные установки СУ-85 и СУ-100.

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Помимо нарезной пушки калибра 100 миллиметров, в арсенал БМП-3 входит автоматическая пушка калибра 30 миллиметров и три пулемета. 100-миллиметровое орудие может стрелять противотанковыми ракетами.

В конце февраля стало известно, что «Курганмашзавод» передал армии вторую в 2024 году партию БМП-3. В штатную комплектацию боевых машин входят броневые экраны и противокумулятивные решетки.

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      Даниил Иринин
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