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18:29, 29 февраля 2024Наука и техника

Российской армии передали партию БМП-3

«Курганмашзавод» передал очередную партию БМП-3 Российской армии
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Российской армии передали очередную партию боевых машин пехоты БМП-3. Машины получили комплекты дополнительной защиты. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех» в Telegram.

«"Курганмашзавод", входящий в дочерний холдинг "Ростеха" "Высокоточные комплексы", передал армии уже вторую в этом году партию боевых машин пехоты БМП-3. Как и в первую отгрузку года, состоявшуюся в январе, завод вновь поставил военным в полтора раза больше техники, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что завод продолжает наращивать объемы производства. Все машины прошли полный цикл испытаний. В штатную комплектацию БМП-3 входят броневые экраны и противокумулятивные решетки.

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В декабре генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что в зоне специальной военной операции (СВО) собираются опробовать дистанционно управляемую БМП-3.

В сентябре исполнительный директор по гособоронзаказу и военно-техническому сотрудничеству «Курганмашзавода» Роман Хромов рассказал, что военнослужащие из зоны СВО дали положительную оценку дополнительной защите боевой машины пехоты БМП-3.

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