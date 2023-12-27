В зоне СВО захотели опробовать дистанционно управляемую БМП

Чемезов: в зоне СВО должны опробовать дистанционно управляемую БМП

В зоне специальной военной операции (СВО) на Украине собираются опробовать дистанционно управляемую боевую машину пехоты (БМП). Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, пишет РИА Новости.

Чемезов заявил, что подобная техника перспективна, так как «позволит исключить риск поражения экипажа на самых опасных направлениях». Он отметил, что сейчас машина проходит испытания. После их завершения БМП должны опробовать уже непосредственно в боевых условиях.

Роботизированная версия БМП-3 с боевой частью «Синица» была создана входящей в холдинг «Высокоточные комплексы» компанией ВНИИ «Сигнал». Боевая машина может действовать без экипажа. Управление происходит при помощи оператора с использованием электронного планшета.

Ранее также стало известно, что в России создали и начали активно применять новые малогабаритные радиолокационные станции (РЛС) для защиты от налетов дронов с Украины. По словам Чемезова, РЛС засекают беспилотники противника за несколько десятков километров. После этого они передают информацию о цели для ее поражения.

В начале декабря в Минобороны России также рассказали о станциях радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Р-934У «Синица», которые применяют в ходе специальной военной операции (СВО). В ведомстве заявили, что сейчас «Синица» — один из основных комплексов РЭБ, успешно перехватывающих украинские дроны.