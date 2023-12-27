В России создали новые малогабаритные РЛС для защиты от дронов Украины

Чемезов: для защиты от дронов Украины применяются новые малогабаритные РЛС

В России сейчас созданы и активно применяются новые малогабаритные радиолокационные станции (РЛС) для защиты от налетов дронов с Украины. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, пишет РИА Новости.

«Мы создали малогабаритные РЛС, которые устанавливаются на наиболее опасных направлениях, в том числе для защиты наших мирных городов», — утверждает он. По словам Чемезова, РЛС засекают беспилотники противника за несколько десятков километров. После этого они передают информацию о цели для ее поражения.

В декабре также в России разработали малогабаритный комплекс «Антидрон», предназначенный для выявления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В него входит состоящая из четырех фазированных антенных решеток РЛС. Подобная станция способна выявлять, распознавать и идентифицировать дроны, летящие со скоростью до 250 километров в час, на дальности до десяти километров.

В начале декабря в Минобороны России также рассказали о станциях радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Р-934У «Синица», которые применяют в ходе специальной военной операции (СВО). В ведомстве заявили, что сейчас «Синица» — один из основных комплексов РЭБ, успешно перехватывающих украинские дроны.