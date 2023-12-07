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11:20, 7 декабря 2023Наука и техника

В России разработали комплекс обнаружения дронов

«Известия»: в России разработали комплекс «Антидрон» для обнаружения БПЛА

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В России разработали малогабаритный комплекс «Антидрон», предназначенный для обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в компании-разработчике «СтриОт-Бор» из Нижнего Новгорода «Известиям».

В комплекс входит состоящая из четырех фазированных антенных решеток радиолокационная станция (РЛС), которая обеспечивает круговой обзор. РЛС способна обнаруживать, распознавать и идентифицировать дроны, летящие со скоростью до 250 километров в час, на дальности до десяти километров. Станцию, способную работать в любое время суток и в сложных метеорологических условиях, можно привести в боевое состояние за несколько минут. Для перевозки РЛС достаточно внедорожника.

«Станция без проблем может обнаружить беспилотник размером с голубя в любое время суток, его высоту и скорость. Для сравнения, даже небольшие квадрокоптеры типа Mavic, которые активно используются противником в зоне СВО, как правило, имеют большие размеры», — сказал главный конструктор по радиолокационным системам компании-разработчика Юрий Цыпленков.

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Также в комплекс входит детектор обнаружения БПЛА «Тортик», способный обнаруживать беспилотники на расстоянии до трех километров. Кроме того, для бойцов разработали переносной детектор обнаружения дронов «Прицел», предупреждающий о возможной угрозе.

В октябре стало известно, что мобильную станцию радиоэлектронной борьбы «Аргус-Антифурия» модернизировали, превратив ее в обнаружитель беспилотников. Система может обнаруживать дроны и подавать оператору сигнал для наведения изделия в нужную сторону.

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      Даниил Иринин
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