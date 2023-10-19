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13:47, 19 октября 2023Наука и техника

Российскую станцию «Аргус-Антифурия» превратили в обнаружитель дронов

Российскую станцию РЭБ «Аргус-Антифурия» научили пеленговать беспилотники

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Мобильную станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Аргус-Антифурия» модернизировали, превратив в обнаружитель беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Станцию научили пеленговать дроны, сообщили в НПО «Кайсант» ТАСС.

Отмечается, что модернизированная «Аргус-Антифурия» может обнаруживать дроны и подавать оператору сигнал для наведения изделия в нужную сторону. В организации подчеркнули, что российскую систему доработали по запросу военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции. Станцию запустили в серийное производство.

В НПО подчеркнули, что модернизация упростит работу оператора. «Раньше оператору надо было задействовать какой-то отдельный прибор для пеленгации, соответственно, одна рука у человека была занята им. "Антифурия" довольно большая, это уже окопный РЭБ. Высматривать небо на предмет дронов, находясь в окопе, достаточно тяжело. Поэтому нынешняя модернизация с точки зрения комплексной пеленгации дронов стала очень удобной», — сказал собеседник агентства.

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«Аргус-Антифурия» весит 18 килограммов. Изделие способно подавить большинство известных беспилотников, включая БПЛА самолетного типа, на дальности до двух километров.

В сентябре генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин сообщил, что разработанный ЦКБР комплекс «Лодырь» может отвлекать системы РЭБ противника во время боевого применения реального FPV-беспилотника.

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    Даниил Иринин
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