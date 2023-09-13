Военные из зоны СВО дали оценку допзащите БМП-3

«Курганмашзавод»: военные в зоне СВО положительно оценили допзащиту БМП-3

Военнослужащие из зоны специальной военной операции (СВО) дали положительную оценку дополнительной защите боевой машины пехоты БМП-3. Об этом со ссылкой на исполнительного директора по гособоронзаказу и военно-техническому сотрудничеству «Курганмашзавода» Романа Хромова сообщает РИА Новости.

«Военные отмечают комплекс вооружения БМП-3, ее подвижность, удобство эксплуатации, ремонтопригодность. Хорошо отзываются о дополнительной защите, которая сейчас поступает. О недостатках также отчеты есть, но не глобального характера», — сказал Хромов.

По его словам, в настоящее время предприятие выпускает БМП-3 с пассивной допзащитой, включающей расположенные по периметру машины стальные бронеэкраны и противокумулятивные решетки. Скоро БМП-3 получит навесной комплект динамической защиты (НКДЗ).

Ранее руководитель заявил, что мощное орудие боевой машины пехоты БМП-3 российской армии может одним выстрелом уничтожить легкую бронетехнику Вооруженных сил Украины.

4 сентября Хромов сообщил, что выпуск БМП-3 увеличился в три раза за время проведения СВО.