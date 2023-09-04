Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:26, 4 сентября 2023Наука и техника

В России заявили об увеличении выпуска БМП-3 в три раза за время СВО

«Курганмашзавод» заявил, что выпуск БМП-3 увеличился в три раза за время СВО

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Выпуск боевых машин пехоты БМП-3 увеличился в три раза за время проведения специальной военной операции (СВО), об этом сообщил заместитель исполнительного директора по гособоронзаказу «Курганмашзавода» Роман Хромов, передает РИА Новости.

В связи с началом спецоперации предприятие провело ряд мероприятий, связанных с обеспечением гособоронзаказа, в том числе для обеспечения дополнительного выпуска боевых машин.

«Их выпуск, а в основном это БМП-3, увеличился в три раза по сравнению с мирным временем», — уточнил Хромов.

Машина производится на «Курганмашзаводе» серийно, она предназначена для общевойскового боя и выполнения специальных задач. Она оснащена 100-иллиметровым орудием и автоматизированной системой управления огнем.

Ранее стало известно, что российские подразделения применяют в зоне СВО новые зенитные управляемые ракеты 9М333, которые игнорируют тепловые ловушки.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Российский истребитель применил ракету «Кинжал» в ходе спецоперации

    В США заявили о желании использовать подсанкционные российские активы

    В России заявили об увеличении выпуска БМП-3 в три раза за время СВО

    В США предупредили об угрозе разрушительной войны

    Стало известно о взрывах в Измаиле

    Виктория Бекхэм показала тело в коротких шортах

    Нежелание Зеленского проводить выборы объяснили

    В США предупредили Украину о «тумане неизвестности» на поле боя

    В США отказались подтвердить решение отправить Киеву снаряды с обедненным ураном

    В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости