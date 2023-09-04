В России заявили об увеличении выпуска БМП-3 в три раза за время СВО
Выпуск боевых машин пехоты БМП-3 увеличился в три раза за время проведения специальной военной операции (СВО), об этом сообщил заместитель исполнительного директора по гособоронзаказу «Курганмашзавода» Роман Хромов, передает РИА Новости.
В связи с началом спецоперации предприятие провело ряд мероприятий, связанных с обеспечением гособоронзаказа, в том числе для обеспечения дополнительного выпуска боевых машин.
«Их выпуск, а в основном это БМП-3, увеличился в три раза по сравнению с мирным временем», — уточнил Хромов.
Машина производится на «Курганмашзаводе» серийно, она предназначена для общевойскового боя и выполнения специальных задач. Она оснащена 100-иллиметровым орудием и автоматизированной системой управления огнем.
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