В России заявили об увеличении выпуска БМП-3 в три раза за время СВО

«Курганмашзавод» заявил, что выпуск БМП-3 увеличился в три раза за время СВО

Выпуск боевых машин пехоты БМП-3 увеличился в три раза за время проведения специальной военной операции (СВО), об этом сообщил заместитель исполнительного директора по гособоронзаказу «Курганмашзавода» Роман Хромов, передает РИА Новости.

В связи с началом спецоперации предприятие провело ряд мероприятий, связанных с обеспечением гособоронзаказа, в том числе для обеспечения дополнительного выпуска боевых машин.

«Их выпуск, а в основном это БМП-3, увеличился в три раза по сравнению с мирным временем», — уточнил Хромов.

Машина производится на «Курганмашзаводе» серийно, она предназначена для общевойскового боя и выполнения специальных задач. Она оснащена 100-иллиметровым орудием и автоматизированной системой управления огнем.

Ранее стало известно, что российские подразделения применяют в зоне СВО новые зенитные управляемые ракеты 9М333, которые игнорируют тепловые ловушки.

