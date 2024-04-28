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05:54, 28 апреля 2024Бывший СССР

Западная группировка ВС РФ поразила подразделение ВСУ

Западная группировка ВС РФ поразила три украинских подразделения

Фото:Globallookpress.com

Российские военные при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение трем подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, пишет ТАСС.

Он отметил, что за прошедшие сутки в зоне ответственности группировки украинская армия потеряла до 50 военнослужащих. Были атакованы 66-й механизированная, 77-й аэромобильная бригады ВСУ и 103-й батальон территориальной обороны в районах Зеленый Гай, Новоселовское и Стельмаховка.

«Группировки выполнено огневое поражение свыше 290 объектов ВСУ», — подчеркнула она.

Ранее российские войска за сутки поразили четыре полевых склада с боеприпасами, принадлежавших Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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      Марина Совина
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