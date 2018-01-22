Украинский рэпер выгулял обнаженную женщину на цепи

Украинский рэпер Роман Бурлеев, более известный как Индаблэк, выпустил двойной клип на треки «Магнит» и «На выходе из клуба». Ролик опубликован на YouTube-канале исполнителя.

Режиссером обоих видео выступил сам артист. В первом клипе музыкант держит на цепи полуголую женщину, которая лежит в ванне. Еще две закованные женщины начинают раздеваться.

В октябре шведская певица Карин Дрейер Андерссон, более известная под псевдонимом Fever Ray, выпустила клип, в котором позволила делать с собой что угодно на частной БДСМ-вечеринке.

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