Рэпер Кендрик Ламар спел о любви и посыпал блестками голую женщину

Американский хип-хоп-исполнитель Кендрик Ламар выпустил клип на трек LOVE. с участием артиста Zacari. Ролик опубликован на YouTube-канале рэпера.

Видео прослеживает историю романтических отношений лирического героя с женщиной. В ролике они предаются любовным утехам, ссорятся и бьют посуду за одним и тем же кухонным столом. Кадры в середине клипа показывают девушку раздетой и посыпанной блестками.

В октябре шведская певица Карин Дрейер Андерссон, более известная под псевдонимом Fever Ray, выпустила клип, в котором позволила делать с собой что угодно на чайной БДСМ-вечеринке.

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