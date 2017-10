Шведская певица позволила делать с собой что угодно на чайной БДСМ-вечеринке

Шведская певица Карин Дрейер Андерссон, более известная под псевдонимом Fever Ray, выпустила первый за восемь лет новый трек. Клип на песню To The Moon And Back опубликован на YouTube-канале артистки.

По сюжету ролика исполнительница просыпается после криогенного сна и отправляется на чайную БДСМ-вечеринку. Сначала другие женщины водят ее на четвереньках, потом связывают и начинают кормить.

Андерссон — участница дуэта The Knife, который основала вместе со своим братом Олофом Дрейером в 1999 году. В августе группа выложила в сеть два новых видео.

Ранее в октябре шведская певица Туве Лу выпустила клип на песню Disco Tits, в котором предалась любовным утехам с плюшевой куклой.