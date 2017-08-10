Группа The Knife вернулась и выложила два загадочных видео

Шведский дуэт The Knife, распавшийся в 2014 году, возобновил творческую деятельность. На официальной странице группы в Facebook появились два таинственных видео.

Видео: The Knife / Facebook

В первом ролике, озаглавленном «Урок приготовления пищи от Матери ножей», показывается, как некая женщина в маске готовит блюдо из пончиков, мяса и ряда неопознаваемых объектов. В клипе звучит трек Networking с альбома The Knife под названием Shaking The Habitual.

Второе видео показывает, как ножом разрезают вишню.

Видео: The Knife / Facebook

Вместе с публикацией роликов группа обновила фотографию своего профиля на Facebook.

The Knife образовались в 1999 году. Участники группы — брат и сестра Карин Дрейер Андерссон и Олоф Дрейер. Они выпустили пять альбомов, став одним из самых популярных коллективов в экспериментальной электронной музыке. В 2014 году дуэт заявил о прекращении своей деятельности.