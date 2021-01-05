Российский инфекционист рассказал о будущем коронавируса

В будущем коронавирус будет протекать в более легкой форме, но останется среди людей. Об этом рассказал российский инфекционист, профессор Николай Малышев, передает РИА Новости.

По словам Малышева, для уменьшения распространения инфекции нужна вакцинация, однако вирус не исчезнет полностью. Он объяснил, что повторится ситуация 2009 года с гриппом: сначала болезнь была жесткой, заболеваемость и тяжесть — высокими. Затем грипп стал обычным респираторным заболеванием.

Инфекционист добавил, что людям придется жить с коронавирусом «все оставшееся время», но он станет менее тяжелым.

Ранее президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова заявила, что ситуация с коронавирусом может улучшиться к 2022 году. По ее словам, ситуация в мире переломится в ближайшие два-два с половиной года, и коронавирус станет менее актуален, чем сейчас. Специалистка добавила, что такое развитие событий будет возможно лишь при вакцинации и создании эффективных препаратов от COVID-19.