Ученый описал сценарии развития ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России в предстоящем году может развиваться по двум сценариям. Об этом РИА Новости рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

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По его словам, в первом варианте вирус не будет мутировать и с увеличением числа вакцинированных эпидемия закончится. В ином случае, при мутации вирус станет сезонным заболеванием наподобие гриппа, вакцину от которого необходимо будет ежегодно обновлять.

Новую мутацию коронавируса обнаружили в ЮАР в середине декабря 2020-го. Прежде неизвестную в стране разновидность вируса SARS-CoV-2 назвали 501.V2. Министр здравоохранения ЮАР подчеркнул, что вторая волна коронавируса в стране, вероятно, связана именно с этой мутацией заболевания.

До этого опасную мутацию коронавируса обнаружили в Великобритании в сентябре, но активно она начала распространяться в декабре. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть на 70 процентов более заразным. Мутация затронула область белка-«шипа» на поверхности коронавируса, отвечающую за прикрепление к клеткам, расположенным в слизистой легких и ряда других органов.