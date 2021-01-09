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В США предупредили о появлении более заразного уникального варианта коронавируса

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Фото: Bruce R. Bennett / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В США предупредили о появлении более заразного уникального варианта коронавируса. Об этом сообщает CNN со ссылкой на доклад рабочей группы Белого дома по коронавирусу.

Согласно документу, во время осенне-весеннего скачка пандемии в стране темпы роста заболеваемости почти вдвое превысили соответствующие показатели во время весенней и летней вспышек. Предполагается, что в США мог развиться свой вариант коронавируса, который может быть на 50 процентов более заразным. Также специалисты сообщают о том, что по территории США распространяется британский штамм вируса.

Ранее сообщалось, что более четырех миллионов американцев привились от коронавируса. 4,2 миллиона жителей США получили первую инъекцию двухкомпонентных вакцин от компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. Больше всего жителей привилось в Калифорнии (412 тысяч), Техасе (337 тысяч) и Флориде (246 тысяч), а меньше всего — в Вайоминге (7,5 тысяч) и округе Колумбия (15 тысяч).

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