Холодильники для трупов установили в Нюрнберге

В Нюрнберге установили рефрижераторы для хранения трупов. Местные крематории не справляются с числом скончавшихся из-за осложнений COVID-19, пишет Ruptly.

По словам главы администрации местного кладбища, за день в городе хотят кремировать около сотни тел, в то время как место есть только для 50. Из-за этого власти Нюрнберга поставили пять холодильных установок, куда складывают гробы. На видео, опубликованном Ruptly, можно увидеть красные наклейки с надписью «Заразно». Прежде чем переместить гробы в контейнеры с холодильниками, их обрабатывают.

По последним данным, в Германии более 1,9 миллиона зараженных коронавирусом. Больше 44 тысяч человек умерли от осложнений.