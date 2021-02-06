В Крыму рассказали о нежелании западных дипломатов посетить полуостров даже после официального приглашения. Об этом сообщил РИА Новости постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

«Дипломаты по возможному визиту в Крым, несмотря на официальное приглашение, не обращались. Это в очередной раз говорит о применении двойных стандартов по отношению к Крыму», — сказал Мурадов.

По его словам, Крым готов принять дипломатическую миссию западных стран, «как только там наберутся политического мужества и желания объективно ознакомиться с жизнью на полуострове».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала желание западных дипломатов «наблюдать за важными событиями в стране пребывания», которым они объяснили посещение процесса над Алексеем Навальным. Дипломат напомнила, что их не раз приглашали в страну по другому поводу. «Мы с 2014 года зовем западных дипломатов, послов, советников, консульских сотрудников — любых представителей посольств, которые находятся в Москве и других городах России, приехать в Крым и посмотреть на то, как там обстоят дела», — сказала она.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали данное решение. Украина считает это оккупацией.