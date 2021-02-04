Россия
 
Последние новости
Открытый гей впервые стал министром в США
Российский пассажирский самолет подал сигнал тревоги сразу после вылета
Девушки оказались под угрозой предстать раздетыми перед пользователями сети
Раскрыта тайна неизвестного космического объекта
В работе московского метро произошел масштабный сбой 
США предсказали запредельный рост цен на нефть
В России создадут дивизию для охраны берегов Чукотки
Счетная палата проверит эффект от ипотеки под 6,5 процента
Покупка сэндвича обогатила мужчину на 11 миллионов рублей
Новости партнеров
Прослушать новость

В Крыму назвали шантажом санкции Украины за полеты на полуостров

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил РИА Новости, что введенные Украиной санкции против иностранных компаний за полеты в Крым являются «шантажом».

Он назвал санкции «банальным шантажом», который продиктован «бессилием и злобой киевских властей перед постепенным и логичным процессом, связанным с признанием российского Крыма». По мнению Гемпеля, Киев рассчитывает «поиметь от иностранных перевозчиков выгоду».

Как заявил политик, Киев не сможет помешать развитию полуострова, и скоро число авиаперевозчиков, летающих в Крым, увеличится. Также Гемпель напомнил, что от отсутствия диалога с Россией Украина получит лишь экономические потери.

3 февраля власти Украины ввели санкции в отношении двух авиакомпаний, летавших в Крым. Санкции введены против молдавской JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA по инициативе Службы безопасности Украины, которая рекомендовала такое решение Совету национальной безопасности и обороны.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали данное решение. Украина считает это оккупацией.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Украина ввела санкции против двух летавших в Крым авиакомпаний
Украина попросила Интерпол объявить в розыск летавшие в Крым самолеты
Украина арестовала 32 заходивших в порты Крыма судна