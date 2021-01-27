Украина попросила Интерпол объявить в розыск летавшие в Крым самолеты

Прокуратура Автономной Республики Крым, которая входит в состав Генпрокуратуры Украины, попросила Интерпол объявить в розыск самолеты, летавшие в Крым с 2014 года. Об этом в среду, 27 сентября, сообщает РИА Новости.

Речь идет о 190 самолетах российских компаний, которые были заочно арестованы на Украине. Прокуратура направила запросы о правовой помощи другим странам. По данным Киева, с 2014 года регулярные пассажирские рейсы в Крым выполнили 500 самолетов.

Ранее сообщалось, что правительство Украины захотело ввести трехлетние экономические санкции против 13 авиакомпаний из России, осуществляющие полеты в пределах запрещенной зоны над Крымом.

В декабре украинские суды заочно арестовали 32 заходивших в порты Крыма судна.