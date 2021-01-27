Правительство Украины захотело ввести санкции против 13 российских авиакомпаний

Правительство Украины захотело ввести экономические санкции против 13 авиакомпаний из России, передает «Интерфакс».

Кабмин 27 января рассмотрит вопрос о том, чтобы вынести эту идею на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Предлагается ввести трехлетние санкции, которые предусматривают полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок над территорией Украины.

Под ограничения должны попасть компании, осуществляющие полеты в пределах запрещенной зоны над Крымом. Это «Вологодское авиационное предприятие», «Красавиа», «Комиавиатранс», «Авиакомпания Азимут», «Ираэро», «Авиасервис», «Тулпар Эйр», «Аэролимузин», Государственная авиакомпания «223 летный отряд» Минобороны России, «Победа», «Авиационные технологии инвестиции сервис», ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации», «Симаргл».

Украинское правительство также предлагает дополнительно ввести санкции против Cham Wings Airlines (Sham Wing Airlines, Дамаск). Ранее компания уже была внесена Киевом в санкционные списки.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Украина считает это оккупацией.