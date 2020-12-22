Украина арестовала 32 заходивших в порты Крыма судна

Украинские суды заочно арестовали 32 заходивших в порты Крыма судна. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Автономной Республики Крым, которая входит в состав Генпрокуратуры Украины.

Согласно заявлению ведомства, эти корабли якобы нарушили порядок выезда и въезда на территорию полуострова, тем самым подорвав суверенитет Украины. В прокуратуре отметили, что судовладельцы, операторы и капитаны судов должны понести уголовную ответственность за подобные действия. Представители Украины также пообещали обратиться в украинское бюро Интерпола, чтобы объявить данные суда в розыск и направить запросы на осуществление их фактического ареста.

Ранее сообщалось, что на Украине официально арестовали 44 самолета российских авиакомпаний, летавших в Крым. Арест был также наложен по ходатайству прокуратуры Автономной Республики Крым.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного референдума, во время которого большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает Крым оккупированным.