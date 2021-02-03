Украина ввела санкции против двух летавших в Крым авиакомпаний

Власти Украины ввели санкции в отношении двух авиакомпаний, летавших в Крым. Об этом 3 февраля сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

Санкции введены против молдавской JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA по инициативе СБУ, которая рекомендовала такое решение Совету национальной безопасности и обороны.

Ограничительные меры включают приостановление исполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, блокирование активов.

Санкции должны действовать до окончания «оккупации Крыма», заявили в СБУ.

Ранее прокуратура Автономной Республики Крым, которая входит в состав Генпрокуратуры Украины, попросила Интерпол объявить в розыск самолеты, летавшие на полуостров с 2014 года.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали данное решение. Украина считает это оккупацией.