Украина ввела санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против юридических и физических лиц из России. Указ опубликован на сайте главы государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 января 2021 "О внесении изменений в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 декабря 2020 года"», — говорится в документе. Также указывается, что контроль за выполнением решения СНБО Украины возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны.

Сам санкционный список на сайте не опубликован. Одно из решений СНБО засекречено.

Ранее сообщалось, что правительство Украины захотело ввести экономические санкции против 13 авиакомпаний из России. Предлагается ввести трехлетние санкции, которые предусматривают полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок над территорией Украины. Под ограничения должны попасть компании, осуществляющие полеты в пределах запрещенной зоны над Крымом.