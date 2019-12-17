Украина расширит санкции против России

Кабинет министров Украины планирует расширить персональные санкции против России из-за «длительной вооруженной агрессии». Соответствующее распоряжение появилось на сайте украинского правительства.

В частности, в документе говорится о том, что в течение месяца кабмин должен разработать и вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины новые экономические ограничения против компаний, связанных с поставкой материалов для оборонно-промышленного комплекса России.

Украинские власти планируют ввести санкции сроком на три года. Отмечается, что они будут применяться в отношении организаций, зарегистрированных как в России, так и на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.

4 декабря сообщалось, что правительство Украины продлило на год действие пошлин на российские товары. Они были введены на Украине в начале 2016 года. Помимо этого ввоз некоторых категорий товаров (в основном продуктов питания) был полностью запрещен. Это стало ответом на действия Москвы, приостановившей действие договора о зоне свободной торговли с Киевом после его ассоциации с Евросоюзом.

В 2014 году по итогам референдума в состав России вошел Крым. Украина и ряд других стран считают присоединение полуострова незаконным, однако Москва отвергает обвинения. В том же году Украина, государства-члены Евросоюза, а также США и другие страны ввели против России экономические санкции. Сначала их связали с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом в Донбассе. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции. Запад связывает отмену мер с выполнением минских соглашений — комплекса мер по стабилизации ситуации на востоке Украины.

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