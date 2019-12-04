Украина продлила антироссийские санкции

Правительство Украины продлило на год действие пошлин на российские товары. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

«Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года как ответ на аналогичные действия РФ», — написал Гончаренко.

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Пошлины на российские товары были введены на Украине в начале 2016 года. Помимо этого ввоз некоторых категорий товаров (в основном продуктов питания) был полностью запрещен. Это стало ответом на действия Москвы, приостановившей действие договора о зоне свободной торговли с Киевом после его ассоциации с Евросоюзом.

Также Россия распространила на Украину действие продовольственного эмбарго, изначально введенного против стран, поддержавших антироссийские санкции. В дальнейшем эти меры неоднократно продлевались. До сих пор украинские ограничения действовали до конца 2019 года.

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