Украина назвала санкции США инструментом в переговорах с Россией

Украина рассчитывает использовать возможные санкции США из-за строительства «Северного потока-2» как инструмент в переговорах по транзиту газа из России. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает РИА Новости.

«Для нас это является дополнительным инструментом в переговорах», — заявила украинский дипломат, отвечая на вопрос об отношении Киева к новым антироссийским санкциям, введение которых обсуждается в Конгрессе США.

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Зеркаль добавила, что «должны работать все маршруты для того, чтобы создавать коммерческие нормальные условия функционирования рынка энергоносителей, включая газ».

Ранее директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что российский газ, заходящий на территорию Украины для транзита, будет попадать в подземные хранилища страны в случае отсутствия соответствующего заключенного контракта. По словам Витренко, газ будет закачиваться в хранилища с 1 января 2020 года — в этот день истекает срок транзитного соглашения между Россией и Украиной.

«Газпром» уже направил в «Нафтогаз Украины» предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на год. Также вопрос обсудили президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский.

Действующие контракты на транзит истекают в конце 2019-го. Москва и Киев ведут переговоры по продлению соглашения, российская сторона выступает за то, чтобы контракт был продлен на год, украинская — за долгосрочный вариант. Пока никакого решения на этот счет не принято.

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