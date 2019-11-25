Украина назвала абсолютным приоритетом контракт с «Газпромом»

Для Украины подписание контракта на транзит газа с «Газпромом» до конца года является абсолютным приоритетом, хотя страна может пройти зимний период и без поставок из России. Об этом на пресс-конференции заявил министр энергетики страны Алексей Оржель, сообщает ТАСС.

По его словам, в хранилищах сейчас накоплено 21,4 миллиарда кубометров газа, что на 30 процентов больше, чем необходимо даже в случае прекращения транзита. Как указал Оржель, теперь Украина не находится под политическим давлением, а значит, если удастся договориться с Россией, то цены на газ будут одними из самых низких.

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В свою очередь исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал, что компания прислала «Газпрому» официальный ответ на его предложение по контракту. Украина по сути отвергла все условия, в том числе главное — по вопросу взаимного отказа от судебных претензий.

По его словам, судебные споры не могут помешать России заключить контракт с независимым оператором, который сейчас выделяется из «Нафтогаза». Витренко подчеркнул, что Киев нацелен на мирное разрешение конфликта и поддерживает предложение Еврокомиссии по долгосрочному контракту.

Ранее Оржель указывал, что предложение «Газпрома» как неприемлемое, но допустило возможные компромиссы. Нынешнее соглашение на транзит истекает в декабре.

Российская компания требует от Украины отказаться от требования выплатить долг почти в три миллиарда долларов, который возник после решения Стокгольмского арбитража. Также в «Газпроме» хотят подписать контракт сроком не более, чем на год. Следующий этап трехсторонних консультаций намечен на 29 ноября.

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