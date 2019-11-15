«Газпром» смирился с отказом Польши от российского газа в пользу США

«Газпром» получил от польского концерна PGNiG уведомление о нежелании продлевать действующий контракт на покупку газа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя российской компании.

Собеседник агентства указал, что возможность отказа прописана в условиях контракта. «"Газпром экспорт" продолжает поставку газа в соответствии с действующим контрактом», — добавил он.

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Ранее в пятницу, 15 ноября, стало известно, что PGNiG приняла решение не продлевать контракт на покупку российского газа. Действие соглашения истекает в конце 2022 года. Последние несколько лет концерн сосредоточился на диверсификации направлений получения природного газа. В частности, уже заключен договор с США на поставки СПГ, кроме того, концерн собирается приобрести месторождения в Норвегии.

Кроме того, PGNiG объявил о резком снижении импорта российского газа. Поставки упали на 21 процент — до 6,29 миллиарда кубометров. В концерне указали, что доля импорта на восточное направление в общем импорте снизилась до 58 процентов (с 75 процентов в 2018 году).

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