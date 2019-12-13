Порошенко выступил за усиление санкций против России

Санкции против России должны быть не только продолжены, но и усилены. Об этом заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Радио Свобода».

Политик пообещал, что пока длится «агрессия со стороны России», все его усилия будут направлены на укрепление мировой коалиции в поддержку Украины.

«До тех пор, пока оккупированная земля Украины, включая Донбасс и Крым, не будет освобождена от российского военного присутствия и украинский суверенитет не будет восстановлен, я как пятый президент, как народный депутат и как гражданин буду делать все от меня зависящее, чтобы эту коалицию зацементировать», — сказал Порошенко.

Материалы по теме Нормандская заморозка Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Почему для Путина и Зеленского они стали успешными?

Экс-президент также заявил, что решение Евросоюза о продлении санкций против России еще на шесть месяцев является результатом и его работы. Порошенко считает, что антироссийские санкции должны быть усилены, поскольку Москва в течение шести лет не выполняет взятые на себя обязательства, а также нормы международного права и решения международных судов.

По его словам, речь идет не только о споре «Нафтогаза Украины» с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже, но и о международном арбитраже по инциденту в Керченском проливе и искам Украины в Международный суд ООН о невыполнении Россией двух международных конвенций.

Порошенко добавил, что благодаря усилиям украинской власти и оппозиции Россия понесет международную правовую ответственность. При этом против официальной Москвы должен быть проведен трибунал по военными преступлениям в Гааге, резюмировал экс-президент.

13 декабря лидеры стран Евросоюза договорились о продлении санкций в отношении России на полгода. Нынешние ограничения действуют до конца 2020 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru