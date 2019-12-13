В санкциях против России увидели положительный эффект

Антироссийские санкции, введенные в 2014 году после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины, принесли российской экономике как минимум один положительный эффект — сокращение неравенства населения. К такому выводу пришли авторы исследования Института переходных экономик Банка Финляндии, внимание на которое обратило принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По расчетам авторов, с 2014 года в России на один процентный пункт снизился Индекс Джинни, показывающий уровень неравенства в стране (чем выше показатель индекса, тем сильнее неравенство).

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На данный момент результат России по Индексу Джинни равняется 33 процентам. При отсутствии санкций он равнялся бы 34 процентам, считают авторы исследования. Такое следствие является парадоксом, поскольку обычно наблюдается обратная ситуация — внешние ограничения увеличивают неравенство.

Сокращение уровня неравенства в исследовании объясняется тем, что санкции ударили по богатейшим россиянам и сказались на уровне их благосостояния. При этом доходы малообеспеченных граждан пострадали в меньшей степени.

Также свою роль сыграли контрсанкции, положительно сказавшиеся на уровне достатка сельских жителей и работников предприятий агропромышленного комплекса.

13 декабря лидеры стран Евросоюза договорились о продлении санкций в отношении России на полгода. Нынешние ограничения действуют до конца 2020 года.

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