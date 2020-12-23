Россия задумала расширить санкции против Украины

Россия задумалась о расширении санкций против Украины за счет запрета ввоза из этой страны широкого ассортимента продукции для железных дорог. Об этом пишет «Коммерсантъ».

К списку украинских товаров, попавших под российские ограничения в 2018 году, могут добавить комплектующие для железнодорожной техники, такие как цельнокатаные колеса, колесные пары, заготовки, оси, а также крупное вагонное литье. Планы вызвали обеспокоенность в Союзе операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ), который в середине декабря 2020 года направил обращение к первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

В послании указали, что хотя на украинскую продукцию приходится не более 10-15 процентов отдельных сегментов российского рынка, она остается востребованной. Отмечается, что с 2018 года цены на цельнокатаные колеса и так взлетели в три раза из-за монополизации внутреннего рынка российскими производителями. В СОЖТ попросили отложить решение о запрете импорта колес и литья до момента, когда цены в России упадут.

Похожее письмо Белоусову направил и «Алтайвагон», однако в нем просили не вводить ограничения в отношении колес, чья доля в себестоимости вагонов выросла с 8-9 процентов в 2018 году до 18 процентов в 2020-м. Запрет на импорт литых деталей с Украины производитель поддержал, заявив об их низком качестве.