Имущество Украины за рубежом арестовали по просьбе России

Восточно-Карибский верховный суд Британских Виргинских островов постановил арестовать зарубежное имущество Украины по просьбе ВЭБ.РФ. Речь идет об акциях украинской судоходной компании Fishing Company S.A., находящейся в ведении Государственного рыболовного агентства страны, пишет РБК со ссылкой на заявление пресс-службы ВЭБа.

В России заявили, что организация продолжит усилия по поиску и аресту имущества Украины. По словам главного юриста ВЭБа Игоря Краснова, Киев таким образом может потерять весь свой рыбопромысловый флот в Юго-Восточной Азии и Западной Африке, который продадут в счет погашения долга.

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Решение суда касается спора Москвы и Киева по поводу экспроприации Украиной Проминвестбанка. В 2017 года Украина ввела санкции против кредитных учреждений с российским участием и распорядилась арестовать акции дочернего предприятия ВЭБ.РФ. На конец августа 2019 года был назначен аукцион по продаже бумаг. К этому моменту Стокгольмский арбитражный суд по просьбе России уже запретил проведение аукциона и постановил назначить чрезвычайного арбитра.

Однако в марте 2020 года Киев все равно продал акции Проминвестбанка; покупателем 99,77 процента бумаг выступила компания «Фортифай». Продажа акций осуществлялась во исполнение решения Арбитражного суда Гааги 2018 года, который присудил компенсацию компаниям украинского миллиардера Игоря Коломойского за потерю имущества после присоединения Крыма Россией.

Москва обратилась в Киевский апелляционный суд с просьбой привести в исполнение решение Стокгольмского арбитража, однако в удовлетворении ходатайства было отказано. В апреле 2020 года последний вынес два отдельных решения в пользу России, согласно которым Украину, в частности, обязали возместить ВЭБу расходы на разбирательство по инвестиционному спору. После отказа Украины добровольно исполнить решение привел в исполнение Восточно-Карибский верховный суд Британских Виргинских островов.